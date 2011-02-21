Silivri doktorların psikolojisini bozdu

T24 - Ergenekon ve Balyoz tutukluları dahil 13 bin kişiyi barındıran Silivri Cezaevi'ndeki sağlık krizi, yönetimle mahkumları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Mahkumların, 'muayene etmiyor, dokunmaya korkuyorlar' diye şikayet ettiği 5 doktor, 'psikolojimiz bozuldu' diyerek cezaevi hastanesinden ayrıldı. Kaymakamlık 4 doktoru zorunlu görevlendirmeyle atayıp krizi şimdilik geçiştirdi.



Silivri Cezaevi'nde sağlık krizi yaşanıyor. 13 bin kişinin bulunduğu cezaevinde mahkumlar, 'İstediğimiz ilaçlar yazılmıyor', 'Bize dokunmaya bile korkuyorlar' diye doktorları şikayet etti. Kaymakam Mesut Demirkol da doktorlar hakkında soruşturma başlattı. Her biri hakkında yüzlerce soruşturma açılınca rapor alan doktorlar, sicillerinin bozulmaması için tayin isteyerek cezaevinden ayrıldı. Mesai saatlerinde aile hekimliği kadrosunda 7 doktorun görev yaptığı cezaevinde 24 saat nöbet esasına göre çalışan 5 doktorun ayrılmasından sonra kriz çıktı. Gece acil duruma müdahale edecek doktor kalmaması üzerine cezaevi yönetimi Kaymakam Mesut Demirkol'dan yardım istedi. Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü cezavi hastanesinde görev yapmak için hiçbir doktorun talepte bulunmaması üzerine 'zorunlu atama'yla soruna çözüm buldu. İlçe Sağlık Müdürlüğü, İbrahim Fırtına, Örnek'in de bulunduğu sanıkların tutuklanmasından 2 gün sonra cezaevi hastanesine görevlendirmeyle 4 doktor atadı.



Hep sorun oldu

Silivri Sağlık Grup Başkanı Dr. Sadık Balcı Cezaevi'nin açılışından bu yana tam donanımlı hastane olmasına rağmen bir türlü doktor ataması sorununun çözülemediğini belirterek, 'Cezaevi bizim için bir hep sorun olmaya devam ediyor. Mahkum da kendine göre haklı, doktor da. Kapalı bir ortam. Doktorlarımız cezaevinde sürekli görev yapmak istemiyor. Pisikolojimiz bozuldu diyerek tayin istiyor. Bazıları da cezaevine gelmemek için rapor alıyor. Cezavinde gece görev yapacak doktor kalmayınca biz de zorunlu görevlendirmeyle 4 doktor atadık. Sonuç olarak oradaki sağlık hizmeti bir şekilde verilmeli' dedi. Bu arada Silivri Cezaevi hastanesinde 4 de ünitesi bulunuyor. Ancak kurulduğundan bu yana görev yapacak diş hekimi yok. Sağlık İl Müdürlüğü'nün bu bölüme de zorunlu atama yapacağı öğrenildi.



Şikâyetler çok önemli

Silivri Kaymakamı Mesut Demirkol, doktorlar hakkındaki soruşturmalarla ilgili olarak şunları söyledi: 'Silivri'nin mülki amiri olarak makamımıza gelen dilekçeyi işleme koymak zorundayız. Mahkumlar, cezaevinde çalışan doktorları şikayet ediyor. Bizim ayrım yapmamız söz konusu değil. Tutuklu da olsalar onların şikayetlerini çözmek zorundayız. Sağlık İlçe Müdürlüğü bunun üzerine gitti. Cezaevinde kalan tutuklulara iyi davranılması konusunda doktor arkadaşlarla konuşuldu. Başsavcı ve cezaevi komutanının da isteği vardı. Burada ani müdahale için 7 gün 24 saat görev yapacak doktorlara ihtiyaç vardı. Sağlık İl Müdürlüğü'yle konuşarak hallettik. Geçtiğimiz pazartesi 4 arkadaşımız göreve başladı.'



