Silivri'de iş yerinde patlama: Bir işçi hayatını kaybetti

Silivri'de reklam tabelası imal edilen işyerinde varile kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada kaynak yapan işçi hayatını kaybetti.

Kaynak yapan ve ismi öğrenilemeyen işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonrasında küçük çapta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cansız bedeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)