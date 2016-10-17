Silivri Cezaevi’nden mektup göndermek yasaklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘FETÖ’den Silivri Cezaevi'nde bulunanların olağanüstü hâl boyunca mektup ve faks gibi haberleşme araçlarını kullanmaları yasakladı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından gönderilen genelgede şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 15/07/2016 tarihinde vuku bulan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği darbeye teşebbüs suç ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, halen Silivri kapalı cezaevlerinde tutuklu bulunan şüphelilerin olağanüstü hal süresince mektup ve faks gibi haberleşme araçlarının yasaklanmasına karar verilmiştir.”

CHP milletvekili Mahmut Tanal, ‘FETÖ’den tutukluların OHAL süresince mektup yazmalarının yasaklanmasını, şu sözlerle eleştirdi:

"Terör örgüt terör örgütüdür. Bunlar arasında ayrım yapılmamalıdır. Ancak fakat yoktur. Hepsi insanlık düşmanıdır. Tedbir anayasa ve uluslararası sözleşmelere uygunsa uygulanmalı, yasaksa hepsine bu tedbir uygulanmamalıdır."