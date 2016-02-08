Silivri Cezaevi'nde zafer işareti ve Che beresi yasaklandı

Silivri 4 Nolu L Tipi Cezaevi'nde kalan Hayal Arslan isimli hükümlü tarafından CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi’ye gönderilen mektuba göre, üzerinde yıldız bulunan bir şapka “siyasi sembol” olduğu gerekçesiyle hükümlüye verilmedi. Aynı şekilde, Gezi olaylarında yaralanan, Kobani’de ise yaşamını yitiren Emre Aslan isimli gencin “zafer” işareti yaptığı fotoğrafı da sakıncalı bulundu.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre; Arslan, mektupta, ailesi tarafından kendisine koliyle gönderilen ve hakkında mahkemece yasak kararı bulunmayan beş kitabın, “kurumun güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu” ve “örgüt propagandası” içerdiği iddiasıyla kendisine verilmediğini de belirtti. Sakıncalı kitabın Aram Yayıncılık’tan çıkan beş kitaplık “Gerilla Anıları” seti olduğunu kaydetti.



'Yıldız'a yasak



Mektupta, ailesi tarafından kendisine ulaştırılan şapkanın üzerinde yıldız bulunduğu gerekçesiyle, kendisine verilmediği belirtilirken, görevli memurun, “Yıldız, siyasi sembol olduğu için vermem. Ay yıldız olsaydı verirdim” sözlerinin yasağa gerekçe olduğu ifade ediliyor. Mektupta, “Şapka Kanunu’na uygun bir adet şapka tutuklu hükümlüye verilir diye yasada yazıyor. Bana gönderilen şapka ne festir, ne sarıktır” ifadesi yer aldı.