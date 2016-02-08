T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Silivri Cezaevi'nde zafer işareti ve Che beresi yasaklandı

Bir hükümlünün CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'ye gönderdiği mektup, cezaevlerindeki yeni yasakları ortaya çıkardı

08 Şubat 2016 12:47

Silivri 4 Nolu L Tipi Cezaevi'nde kalan Hayal Arslan isimli hükümlü tarafından CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi’ye gönderilen mektuba göre, üzerinde yıldız bulunan bir şapka “siyasi sembol” olduğu gerekçesiyle hükümlüye verilmedi. Aynı şekilde, Gezi olaylarında yaralanan, Kobani’de ise yaşamını yitiren Emre Aslan isimli gencin “zafer” işareti yaptığı fotoğrafı da sakıncalı bulundu.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre; Arslan, mektupta, ailesi tarafından kendisine koliyle gönderilen ve hakkında mahkemece yasak kararı bulunmayan beş kitabın, “kurumun güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu” ve “örgüt propagandası” içerdiği iddiasıyla kendisine verilmediğini de belirtti. Sakıncalı kitabın Aram Yayıncılık’tan çıkan beş kitaplık “Gerilla Anıları” seti olduğunu kaydetti.


'Yıldız'a yasak


Mektupta, ailesi tarafından kendisine ulaştırılan şapkanın üzerinde yıldız bulunduğu gerekçesiyle, kendisine verilmediği belirtilirken, görevli memurun, “Yıldız, siyasi sembol olduğu için vermem. Ay yıldız olsaydı verirdim” sözlerinin yasağa gerekçe olduğu ifade ediliyor. Mektupta, “Şapka Kanunu’na uygun bir adet şapka tutuklu hükümlüye verilir diye yasada yazıyor. Bana gönderilen şapka ne festir, ne sarıktır” ifadesi yer aldı. 

ETİKETLER

che guevarabereyıldızzafer işaretisilivril tipicezaeviyasak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24