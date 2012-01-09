-Silivri Cezaevi'nde yangın İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içinde yer alan koğuşlardan birinde çekyat ve dolapların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisinde bulunan 7 No'lu Cezaevi C-8 koğuşundaki çekyat ve dolapların tutuşmasıyla yangın çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine yerleşkeye gelen Silivri İtfaiyesi kısa sürede yangını söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının meydana geldiği koğuşta, ''hırsızlık'', ''yankesicilik'' ve ''gasp'' suçlamasıyla tutuklu bulunan kişilerin kaldığı öğrenildi. Yangını koğuşta kalanların çıkarttığı öne sürüldü.