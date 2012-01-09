T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silivri Cezaevi'nde yangın İSTANBUL (A.A)

09 Ocak 2012 20:19

-Silivri Cezaevi'nde yangın İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içinde yer alan koğuşlardan birinde çekyat ve dolapların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisinde bulunan 7 No'lu Cezaevi C-8 koğuşundaki çekyat ve dolapların tutuşmasıyla yangın çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine yerleşkeye gelen Silivri İtfaiyesi kısa sürede yangını söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının meydana geldiği koğuşta, ''hırsızlık'', ''yankesicilik'' ve ''gasp'' suçlamasıyla tutuklu bulunan kişilerin kaldığı öğrenildi. Yangını koğuşta kalanların çıkarttığı öne sürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24