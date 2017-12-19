Silivri Cezaevi'nde tutuklu sanığa: Sohbet hakkın var ama yalnız kullanabilirsin

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı ile aynı soruşturmada tutuklanan Özlem Demirçi’ye kaldığı Silivri Cezaevi’nde tecrit uygulandığı ileri sürüldü. Demirçi’nin avukatı Özge Serdar, müvekkiline psikolojik işkence uygulandığını söyledi. Silivri Cezaevi’nde Demirçi’yi ziyaret eden avukat Serdar, “Müvekkilime sohbet hakkı kullandırılmıyor. ‘Sohbet hakkın var ama yalnız kullanabilirsin. Kullanacak mısın?’ deniyor. Tecritte olan bir kişiye sohbet hakkının tek başına kullanılması dayatılıyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Kadıköy’de "Maside" isimli kafeyi işleten müvekkilinin bir itirafçının beyanıyla tutuklandığını belirten Serdar, “Hukukta somut delillerin konuşulması gerekirken, ceza tehdidi altındaki kişilere verdirdikleri beyanlarla yüzlerce kişinin hayatı ile oynuyorlar” dedi.

İtirafçı beyanlarına itibar edilerek muhaliflerin tutuklandığını aktaran Serdar, “Bu sistemin başındaki kişiler okun ucu kendilerine döndüğünde itirafçı beyanlarına ilişkin soruşturma yürütülmesinin hukuk dışı olduğundan bahsediyorlar. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, daha önce Adalet Bakanlığı yaptığı için ABD’de itirafçı olan Rea Zarrab ile ilgili açıklamalarının, önemli olduğunu düşünüyorum. Bozdağ’ın bakan olduğu dönemde itirafçı ve gizli tanık beyanları ile tutuklu olan insan sayısı hatırı sayılır düzeydeydi” ifadesini kullandı.