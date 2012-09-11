'Silivri Cezaevi'nde Hanta virüsünden bir gardiyan ölümü gizlendi mi?'

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça Silivri Cezaevinde Hanta virüsünden bir infaz görevlisinin hayatını kaybettiğini, bu ölümün gizlendiğine ilişkin iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Havutça, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “ Bu olay özenle neden gizlenmiştir” dedi.

Havutça soru önergesinin gerekçesinde, “ Adına Ergenekon ve Balyozdenilen davaların duruşmalarının da yapıldığı Silivri cezaevi yerleşkesinde görevli bir infaz koruma memurunun çok bulaşıcı ve öldürücü ‘Hanta’ virüsü nedeniyle öldüğü ABD’de yayınlanan CentersforDisease Control andPrevention dergisine Türk bilim insanları tarafından gönderilen makale ile ortaya çıkmıştır. Kamuoyuna yansıyan haberlerde olayın ‘özenle gizlendiği’ belirtilmektedir” dedi. Havutça’nın bakan Ergin’e yönelttiği sorular şöyle.

Silivri yerleşkesinde Hanta virüsünden müracaat var mı?

-Silivri cezaevinde bu tehlikeli virüs olayı hangi önlemler alınmadığı için neden yaşanmıştır?

-Silivri yerleşkesinde tutuklu veya cezaevi çalışanlarından ‘hanta virüsü’ ya da başka tehlikeli ve ölümcül hastalıklar şikayeti ile müracaatı olanlar var mıdır? Bu müracaatlar nasıl değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır?

-Olay neden “özenle” gizlenmiştir? Silivri cezaevinde toplu ölümün kıyısından dönülmüş olması ve bu durumun “özenle gizlenmesi” hakkında hangi yetkililer sorumludur? Bu yetkililere hangi yaptırımlar uygulanacaktır?

Tutuklu ve yakınlarına haber verilmedi

-2010 yılının Mart ayında yaşanan bu olaydan Silivri cezaevinde kalan tutuklulara ve yakınlarına neden bilgi verilmemiştir?

-Cezaevlerinde hasta oldukları ve gerekli sağlık hizmetini alamadıkları için ölen tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır?

-Tutuklu ve hükümlü hastanın, toplumda verilen hizmete denk düşen bir hizmet alma hakkı bulunmaktadır ve “cezaevi koşulları uygun değil” ve benzeri gerekçeler kabul edilemezken bu ve benzeri gerekçeler bu hakkın kullanılmasında engel kabul edilmezken kaç tutuklu ve hükümlünün tedavisi yarım kalmış ya da tam anlamıyla gerçekleştirilememiştir?

-Kişinin hasta olduktan sonra bakımı değil de kötü koşullarda sağlığını koruyabilmesi temel bir ilkeyken cezaevlerindeki koruyucu sağlık hizmetleri neden yetersiz kalmaktadır?

Türkiye, tehlikeli virüsünün adını geçtiğimiz yıl Bartın’da yaşanan vakayla duymuştu. Virüs kemirgenlerden bulaşıyor.