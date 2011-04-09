Silivri Cezaevi'nde gardiyan sıkıntısı başladı

T24 - Ergenekon ve Balyoz davalarıyla Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Silivri Cezaevi'nde tutuklu sayısı 10 bine yaklaşırken gardiyan sıkıntısı baş gösterdi. Bakanlığın 2 bin 400 olan gardiyan sayısını 2 bin 700'e çıkarma kararı işsizlerin umudu oldu.



Adalet Bakanlığı, artan tutuklu sayısı nedeniyle personeli yetersiz kalan Silivri Cezaevi Yerleşkesi'ne 300 gardiyan daha alacak. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



2008 yılında açıldığında yaklaşık bin 500 gardiyanın görev yaptığı Silivri Cezaevi'nde tutuklu sayısı 10 bine yaklaştı. Bakanlık geçen yıl açtığı sınavlarla 600'ü kadrolu 300'ü sözleşmeli 900 gardiyan daha aldı. Yaklaşık 4 bin kişinin başvurduğu bu sınavdan elleri boş dönenler umutlarını yakında 300 kişinin alınacağı sınava bağladı.



Cezaevinin Silivri'ye taşınmasıyla birlikte ilçedeki gençler için en popüler meslek gardiyanlık oldu.

İşsizlikle boğuşan gençler bir yandan sınav başvurusu için beklerken bir yandan da 1200 lira maaşla infaz koruma memuru olabilmek için kaymakamlardan savcılara, parti temsilcilerine torpil için kapı aşındırıyor. Açıldığı günden beri Silivri'nin bir numaralı gündemi haline gelen cezaevi işsiz gençlerin umudu oldu. Silivri'de açıldığı 2008 yılından beri yaklaşık bin 500 kişi Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda başarılı olarak cezaevinde işe başladılar. Silivri Cezaevi'nde 2010 ve 2011 yılında 900 gardiyan boy, kilo ve yazılı sınavı geçerek Ergenekon ve Balyoz davası tutuklularının kaldığı cezaevinde işe başladılar. Sözleşmeli bir gardiyanın aldığı maaşın ortalama 1000 lira ila 1200 lira arasında değişiyor. İstanbul merkezine uzak olan



Silivri Cezaevi'nde çalışmak için genelde Silivri ve civarında yaşayan gençler

müracaat ediyor.





'HEM RAHATSIZ HEM MUTLU'



Silivrili gençlerin kapısını çaldığı siyasilerden biri de CHP Silivri İlçe Başkanı Hüseyin Şahin. Adalet Bakanlığı'nın sınavını kazanmaları gerektiği için işsiz gençlere bu anlamda pek yardımcı olamadıklarını söyleyen Şahin, 'Cezaevi'nin popülerliğinin Silivri'nin üzerine çıkmasından rahatsızız. Ancak Silivri'deki işsiz gençlere istihdam sağladığı için de mutluyuz' diye konuştu.





4 TUTUKLUYA 1 GARDİYAN



Silivri Cezaevi'nde tutuklu sayısının artmasına paralel olarak gardiyan sayısı da arttı. 2008'de bin 500 olan gardiyan sayısı geçen yılki takviyeyle 2 bin 400'e çıktı. Ancak bu sayının da yetersiz kalması üzerine Bakanlık yakında bu sayıyı 2 bin 700'e çıkaracak. Böylece aralarında Ergenekon ve Balyoz davası sanıklarının da bulunduğu cezaevinde her 4 tutukluya ortalama bir gardiyan düşecek.





9 CEZAEVİ BİR ARADA



Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi, 8 L Tipi kapalı ve 1 Açık Cezaevi olmak üzere, toplam 9 ana bloktan oluşuyor. Tutuklu, hükümlü ve personelle birlikte toplam 13 bin kişilik nüfusuyla orta ölçekli bir ilçeden daha kalabalık olan Silivri Cezaevi 437 bin metrekarelik alanı kaplıyor.





