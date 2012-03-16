Silivri Cezaevi'nde gardiyan tutuklulara uyuşturucu mu sattı?

T24 - Ergenekon ve Balyoz tutuklusu emekli generallerin de kaldığı Silivri Cezaevi'nde zehir skandalı. Dolabında esrar bulunan gardiyanın tutuklulara uyuşturucu sattığı iddia ediliyor

Ercan Öztürk'ün Akşam gazetesinde yer alan haberine göre Türkiye'nin yüksek güvenlikli ve en büyük cezaevlerinden Silivri, 'etekli tecavüz'ün ardından bu kez de uyuşturucu skandalıyla gündeme geldi. Jandarma geçen cuma cezaevi genelinde arama yaptı. İçerisiyle dışarısıyla arasında bağ olan görevli bütün personelin de dolapları didik didik arandı. Narkotik köpeklerinin de görev aldığı aramalarda Silivri 4 No'lu L Tipi Cezaevi infaz koruma memuru Erkan U.'nun (32) dolabından 5 paket esrar çıktı.

Gardiyan tutuklandı

Hakkında hemen işlem başlatılan Erkan U., Silivri Adliyesi'ne gönderildi. Nöbetçi savcıya ifade veren infaz koruma memuru hakkında 'Cezaevine uyuşturucu madde sokmaktan' işlem yapılması ardından tutuklanarak memurların kaldığı Paşakapısı Cezaevi'ne gönderildi. Erkan U.'nun cezaevine soktuğu paketler halindeki uyuşturucuyu içeride kalan tutuklu ve hükümlülere para karşılığı servis ettiği öne sürülüyor.

'Şok' aramalar yapılıyor

Yaklaşık 12 bin tutuklunun kaldığı, aralarında Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu Silivri Cezaevi'nde jandarma timleri tarafından bu tür aramaların yapıldığı öğrenildi. Personeli kapsayan bazı aralamaların da sık olmamakla birlikte baskın şeklinde yapıldığı öğrenildi.

Etekli tecavüzün ardından

Silivri Cezaevi'nde önceki hafta da 'etekli tecavüz' skandalıyla sarsılmıştı. AKŞAM'ın 'Silivri'de etekli skandal' başlığıyla duyurduğu ve Adalet Bakanlığı'nın da doğruladığı haberde; Silivri 5 No'lu Cezaevi'nin E koğuşunda kalan D.A isimli bir tutukluya 7 tutuklunun etek giydirerek defalarca tecavüz ettikleri ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Savcılığı tecavüzü gerçekleştiren 4 kişiyi tutuklamış, bazı gardiyanlar hakkında da işlem başlatmıştı.

Soruşturma gizli

Silivri 4 No'lu L Tipi Cezaevi'nden yapılan açıklamada ise, 'Cezaevinin içinde olan bir olayı paylaşmamız yasak. İçeride yapılan gizli soruşturmayla ilgili bilgi veremeyiz. Konu hakkında Ankara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü gereken açıklamayı yapacaktır' denildi.