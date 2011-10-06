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Silivri Cezaevi önünde fidan dikimi İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2011 19:38

-Silivri Cezaevi önünde fidan dikimi İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Silivri Cezaevi önünde toplanan Çadır Nöbeti Gönüllüleri üyesi bir grup, ''Ergenekon'' ve ''Balyoz Planı'' davaları kapsamında tutuklu bulunan sanıklara destek vermek için 300 adet fidan dikti. Grup adına açıklama yapan, ''Balyoz Planı'' davası tutuklularından eski 1.Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, Silivri Cezaevindeki tutukluların hakkını, hukukunu savunmaya, bu uğurda olanca güçleriyle mücadele vermeye yemin ettiklerini dile getirdi. Tutuklular adına, Silivri mahkemelerinin karşısına fidan diktiklerini ve cesur yüreklerini simgeleyen isimlerini yanına iliştirdiklerini ifade eden Doğan, şöyle konuştu: ''İleride, tarih sayfalarına kara bir leke olarak geçecek bu davalar sona erdikten sonra her fidan, bu hukuk cinayetlerinin tanığı olarak büyüyecek, birer ağaç olacak, birer abide gibi çektiğimiz acıları gelecek nesillere teker teker anlatacak.'' Açıklamanın ardından grup üyeleri, fidanları dikmeye başladı.  Tiyatro sanatçısı Levent Kırca da Doğu Perinçek'in tutuklu bulunan oğlu Mehmet Perinçek adına fidan dikti.

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