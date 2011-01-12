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Silivri Cezaevi, F tipine taşınabilir!

Silivri Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik gerekçesiyle F Tip'ine kaydırılacakları belirtiliyor...

12 Ocak 2011 02:00

T24 - Silivri Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülerin, Adalet Bakanlığı kararıyla F Tipi'ne kaydırılması gündemde. 

Silivri Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik gerekçesiyle F Tip'ine kaydırılacakları belirtiliyor.  

Adalet Bakanlığı’nın bu kararına karşılık sanıklar ve avukatları ise uygulamanın güvensiz bir ortam yaratacağı görüşünde. 

F Tipi koğuşlarda hücrelerin 3 kişilik olduğuna dikkat çeken avukatlar, kimlerin yan yana konulacağının önemli olduğunu söylüyor. 

Ergenekon, Devrimci Karargah ve Islak İmza davalarının sanıkları da taşınacaklar listesinde.





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