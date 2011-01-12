Silivri Cezaevi, F tipine taşınabilir!

T24 - Silivri Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülerin, Adalet Bakanlığı kararıyla F Tipi'ne kaydırılması gündemde.
Silivri Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik gerekçesiyle F Tip'ine kaydırılacakları belirtiliyor.
Adalet Bakanlığı’nın bu kararına karşılık sanıklar ve avukatları ise uygulamanın güvensiz bir ortam yaratacağı görüşünde.
F Tipi koğuşlarda hücrelerin 3 kişilik olduğuna dikkat çeken avukatlar, kimlerin yan yana konulacağının önemli olduğunu söylüyor.
Ergenekon, Devrimci Karargah ve Islak İmza davalarının sanıkları da taşınacaklar listesinde.