Silivri Belediyesi hoparlöründen, başkan kumar oynuyor, anonsu yapan kişinin telefon ve bilgisayarına 'tehdit, yalan ve hakaret' nedeniyle el konmuş!

Silivri Belediyesi, ilçede ilan ve duyurular için kullanılan hoparlörlerden belediye başkanı Özcan Işıklar’la ilgili "Kumarbaz Özcan hizmet parasıyla kumar oynuyor" diye anons yapılması üzerine bir açıklama yaptı. Belediye, anonsu yapan kişinin yalan söylediğini iddia etti ve “Belediye çalışanlarımıza karşı hakaret ve tehdit içeren eylemlerinden dolayı da savcılığa şikâyet edilmiş, savcılık tarafından cep telefonu ve bilgisayarlarına el konulmuştur” açıklaması yaptı.

Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Basında “Belediye hoparlöründen anons: Başkan rüşvet parasıyla kumar oynuyor” başlığıyla yer alan haberin, ilçemizde yerel gazetecilik yapan ancak gazetecilik etiğinden nasibini almamış, daha önce de benzer çirkin eylem ve haberleri olan bir kişi tarafından yapıldığını düşünüyoruz.

“Söz konusu kişi, ilçemizde vefat eden kişilerin cenaze bilgilerinin duyurulması konusunda anonslar yaptığımız sırada telsiz sistemiyle frekansa girerek, ağıza alınmayacak hakaretler ve yalan beyanlar sarf etmektedir. Bu kişi belediye çalışanlarımıza karşı hakaret ve tehdit içeren eylemlerinden dolayı da savcılığa şikâyet edilmiş, savcılık tarafından cep telefonu ve bilgisayarlarına el konulmuştur.

“Habere konu olan anonsa girme eyleminin de bu kişi tarafından yapıldığını düşünerek, hakkında suç duyurusunda bulunup, yasal süreci başlattığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”