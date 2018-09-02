Silivri Belediye Başkanı'ndan 'şarbon' açıklaması: Tespit edildi

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, 2 mahallede karantinanın devam ettiği ilçede bir hayvanda şarbon tespit edildiğini söyledi. 'Şarbon krizi'yle ilk kez karşılaştıklarını belirten Işıklar, "Duyumumuz bile ilk. Böyle olunca takdir edersiniz ki, kontrol ve denetim zorlaşıyor" dedi.

Ahırların kontrol edildiğini, aşılama ile ilgili de önlemlerin aldığını belirten Işıklar'ın açıklamaları şöyle:

"Şarbon krizi ilk defa yaşanıyor. Duyumumuz bile ilk. Böyle olunca takdir edersiniz ki, kontrol ve denetim zorlaşıyor. Sorun şu biz kurban kesim sırasında 45 yere ruhsat verdik. Hatta kurban satıcılarından çok tepki aldık. Bu tepkileri göğüsledik, anlayışla karşıladık. Vatandaşın sağlığı açısından böyle bir tepki almamız normal. 45 kesim yapılan yerde şikayet ve hastalık gibi sıkıntı görmedik. Hayvan bakılan yerlerdeki denetimi sürekli yapmanız lazım."

"Aşılama işlemlerine başlandı"

"6-7 bölgede hayvan bakım yerleri oluşturulmalı. Bunlar yapılırsa bu sıkıntıları önlemek daha kolay olur". 45 kesim yerinde kesinlikle böyle bir vaka yok. Süreklilikle hayvan bakılan yerlerde çok şükür böyle bir sıkıntı yaşamadık. 5 hayvandan birinde olduğunu öğrendik. Kesin bilgiyi Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlardan alacağız. Aşılama ilgili önlemler alındı. Ahırlar kontrol ediliyor."

"Benim edindiğim bilgilere göre yayılma riski yok. Konu kontrol altında. Tespit ve takip işlemleri devam ediyor. 1 tane hayvanda tespit edilmiş. Bu akşam konu netleşmiş olur. Aşılama işlemlerine başlandığı bilgisini aldık."