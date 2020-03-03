Silivri açıklarında yat yangını: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.



Silivri açıklarında 'Black Eyes 1' adlı yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti.

Yat yanarak batarken 'Temel Reis' lakabıyla bilinen kaptan Engin Sili ve makine ustası Abdurrahman Şen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirildi.

Yangında Alp Öner, Alp Karadana ve Tunç Öner isimli 3 vatandaş da yaralandı.

Yaralanan 3 kişi Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.