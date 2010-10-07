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Dünya

ŞİLİLİ MADENCİLERE ÖZEL GÖZLÜK SANTİAGO (A.A)

07 Ekim 2010 12:06

-ŞİLİLİ MADENCİLERE ÖZEL GÖZLÜK SANTİAGO (A.A) - 07.10.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında 5 Ağustostan bu yana madende mahsur bulunan 33 madenciye, kurtarıldıklarında sorun yaşamamaları için özel güneş gözlükleri verildi. Kurtarma operasyonun sorumlularından Alejandro Pino, gazetecilere yaptığı açıklamada, madencilere dün ulaştırılan gözlüklerin uzun süre güneşin bulunmadığı ya da ışığın çok az bulunduğu yerlerde kalanların gözlerini ultraviyole ışınlardan koruduğunu, gözün ışığa kademeli olarak alışmasını sağladığını belirtti. Pino, fiyatı 450 dolar olan ve bir Amerikan şirketi tarafından verilen gözlüklerle madencilerin güneşe doğrudan bakabileceklerini söyledi. Kurtarma çalışmalarının başındaki mühendis Andres Sougarret dün, madencilere ulaşmak için açılmaya çalışılan ''yardım kuyusunun'' 519 metre derinliğe indiğini ve madencilere ulaşmak için sadece 110 metre kaldığını açıklamıştı.  

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