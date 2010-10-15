Şilili madencilere hediye yağıyor

T24- Şili'de yerin 700 metre altında iki aydan fazla mahsur kaldıktan sonra kurtulan 33 maden işçisine, dünyanın her yerinden, her türden hediye yağıyor.



Kurtarılan madencilerden biri televizyona verdiği demeçte, "Lütfen bize artist gibi davranmayın" dese de, madencilerin uzun süre medyanın gündeminde kalmaya devam edeceği ve firmaların bundan yararlanmaya çalışacağı belirtiliyor.



Madencilere sunulan en ilginç hediye, Şili televizyonundaki bir reality show programının ünlü yarışmacısı Adriana Barrientos'un, onlara özel striptiz yapma teklifi oldu.



"Madenciler birer kahraman" diyen Adriana, bu yüzden sadece onlara özel bir striptiz yapmak istediğini söyledi.



ManU ve Real Madrid'ten maça davet

İspanyol basınında yer alan haberlerde, şimdiden 33 madenciye Apple marka son model IPOD, mp3 müzik çalar, Şilili bir işadamından 10 bin'er dolarlık çek, bir maden firması ve havayolu şirketinden Yunan adalarına gemi seyahati ve Şili ile diplomatik ilişkisi olmamasına rağmen Tayvan hükümeti tarafından Tayvan'a seyahat biletleri hediye edildiği kaydedildi.



İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid kulüpleri de birer maçlarını izlemek üzere 33 madenciyi stadlarına davet etti.



