-ŞİLİLİ MADENCİLER ALACAKLARINI İSTİYOR MADRİD (A.A) - 19.10.2010 - Şili'nin San Jose kentinde 70 güne yakın yerin 700 metre altında kaldıktan sonra kurtulan 33 maden işçisi, bu kez de diğer meslektaşlarıyla birlikte alacaklarının ödenmesi konusunda sorun yaşıyor. 33 madencinin çalıştığı San Esteban maden şirketi, toplamda 300'ü bulan işçisinin alacaklarını tek bir seferde ödeyemeyeceğini, ancak 1 yıl içinde 12 taksitle ödeme yapabileceğini açıkladı. Şirket yöneticilerinden Jorge Quiroz, hiç likit kaynakları olmadığını, konunun çok net olduğunu söyledi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada da "alacakların ödenmesi konusunun bir pazarlık meselesi olamayacağı, aracıya bile gerek olmadığı çünkü konunun çok açık olduğu" ifade edildi. İşçiler ödemenin tek bir seferde yapılması konusunda ısrarcı olurken, dün ülkenin kuzeyindeki otoyolu 20 dakika trafiğe kapatan bir eylem yaptılar. Madenciler haklarını sonuna kadar aramaya devam edeceklerini söylerken, Şili Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Bruno Baranada "yasa gereği, belirlenecek bir süre içinde peşin ödeme yapmalılar" diyerek, işçilere destek verdi. Öte yandan Londra'da bulunan Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, madencilerin güvenliği ve haklarının korunmasının yasayla garanti altına alınacağını söyledi. Pinera, "San Jose'deki madende yaşananlardan ders aldık" dedi.