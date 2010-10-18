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Dünya

ŞİLİLİ MADENCİLER VAKIF KURMAYI TASARLIYOR SANTIAGO (A.A) 

18 Ekim 2010 01:54

-ŞİLİLİ MADENCİLER VAKIF KURMAYI TASARLIYOR SANTIAGO (A.A) - 17.10.2010 - Şili'de 2 ayı aşkın süre mahsur kaldıkları madenden kurtarılan 33 madencinin, madenlerdeki güvenlik sorunlarını ve bu sürede edindikleri tecrübelerini paylaşmak amacıyla bir vakıf kurmayı tasarladıkları bildirildi. Kurtarılan madencilerden Juan Illanes, El Mercurio gazetesine yaptığı açıklamada, ideallerinin bir kurumu hayata geçirmek olduğunu, tecrübelerini gelecekte gösterebilme konusunda incelenmeyi bekleyen birçok öneri bulunduğunu belirtti. Birlikte birşey yapmaları gerektiğini dile getiren Illanes, edinilen deneyimin kamu yararına kullanılması gerektiğini kaydetti. Illanes, vakfın biçimlenmesinin zaman alacağını da söyledi. Madencilerden Yonni Barrios da, açıklamasında, madencilik endüstrisinin sorunlarının çözülmesi için bir vakıf kurmayı düşündüklerini belirtti. Öte yandan, madencilerden 13'ünün, yakınlarının çadır kente dönüştürdüğü, ''umut kampı'' adı verilen bölgeyi ziyaret etmek ve açık hava ayinine katılmak için bölgeye geldiği kaydedildi.

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