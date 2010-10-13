-SİLİKOZİS HASTALARININ SOSYAL GÜVENCE UMUDU DİYARBAKIR (A.A) - 13.10.2010 - Zonguldaklı silikozis hastası gence ''iş göremez geliri'' bağlanması, diğer silikozis hastalarını harekete geçirdi. Büyük umutlarla gittikleri İstanbul'da sigortasız ve güvenliksiz koşullarda çalışarak, silikozis hastalığına yakalanan işçilerden bugüne kadar 50'ye yakını yaşamını yitirirken, 700'e yakın işçi de hastalıkla mücadele ediyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden 1995'te gittiği İstanbul'da 7 yıl kot taşlama (kumlama) işinde çalışan Yılmaz Dımbır'ın (32), Bakırköy 2. İş Mahkemesine 2005 yılında açtığı dava sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ''çalışma gücünün yüzde 59'nu kaybettiği'' gerekçesiyle 565 lira sürekli iş göremezlik maaşı bağlanması kararı, tüm silikozis hastalarının umudu oldu. Sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için başlattıkları hukuk mücadelesinin sonuçlanmasını bekleyen işçiler, bu süre zarfında ailelerini geçindirebilmek amacıyla sağlıkları için tehdit oluşturacak başta inşaat olmak üzere çeşitli iş kollarında çalışmak zorunda kalıyor. -''ADALET SONUNDA TECELLİ EDER''- Dicle Üniversitesi (D.Ü) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Korkusuz yaptığı açıklamada, kot taşlama işinde çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun sigortasız çalıştığını, bu nedenle işçilerin yapması gereken ilk işin çalıştığı dönemi mahkeme kararıyla tespit ettirmek olduğunu söyledi. Daha sonra kot taşlama işinde çalışırken meslek hastalığına yakalandığını öğrenen işçilerin tedavilerinin yapılması için SGK'ya başvuruda bulunması gerektiğini ifade eden Korkusuz, işçinin SGK'da kaydı bulunmadığı için SGK'nın bunu reddedeceğini, bunun üzerine işçinin SGK ve işverene karşı hizmet tespiti davası açması gerektiğini bildirdi. Korkusuz, işçinin hizmet tespiti davası sonucunda elde edeceği mahkeme ilamını SGK'ya verdiği taktirde hem hayatı boyunca meslek hastalıklarından yararlanma imkanına sahip olacağını, hem de malulen iş göremez aylığı bağlanacağını belirtti. Meslek hastalıklarında maluliyet için belli bir prim ödeme günü şartı aranmadığına da dikkati çeken Korkusuz, "Silikozis hastalarına sabırlı olmalarını öneriyorum. İş davaları en az bir iki yıl sürer. Adalet sonunda tecelli eder. Avrupa'da da sürüyor" dedi.