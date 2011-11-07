-Silikon Vadisi'ne Türk şirketi ANTALYA (A.A) - 07.11.2011 - Yazılım sektöründe iddialı olan Antalya Teknokenti, bilişim sektörünün kalbinin attığı ABD'nin San Francisco kentindeki Silikon Vadisi'ne Aralık ayında ofis açmayı planlıyor. Teknokent'te faaliyet gösteren 35 yazılım şirketinin bir araya gelerek oluşturduğu ''Astec'' isimli şirket, bilişim sektöründe dünya pazarına açılmak için kuruldu. Astec Şirketi vasıtasıyla uluslararası büyük yazılım ihalelerine girmeyi planlayan Teknokent, bu yolla bilişim sektöründe söz sahibi olmayı hedefliyor. Antalya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Cihangir İleri, Teknokent'te yazılım sektöründe çalışan 35 firma olduğunu belirterek, ''Bunları bir çatı altında toplayıp yurt dışındaki ihalelere girebilmemiz için Astec isimli çatı şirketi kurduk. Dünya bilişim sektörünün merkezi olan Silikon Vadisi'ne Aralık ayında açacağımız ofisimiz ile yurt dışındaki yazılım ihalelerine bünyemizdeki firmaların girmesini sağlayacağız. Ofisin açılmasıyla birlikte Silikon Vadisi'ne giren ilk Türk üniversitesi de Antalya Teknokenti'nin sahibi Akdeniz Üniversitesi olacak'' diye konuştu. Astec Şirketi'nin hissedarı Bayram Bayazıt ''Astec, Türkiye'yi önümüzdeki yüzyıla taşıyacak fikirlerden bir tanesi. Türkiye'yi Silikon Vadisi'nde temsil edecek bir şirket. Bu ülkeyi seviyoruz her şeyimiz bu ülke için'' dedi.