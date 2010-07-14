-ŞİLİ'DE ŞİDDETLİ DEPREM SANTIAGO (A.A) - 14.07.2010 - Şili'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Temuco'nun 98 kilometre kuzeybatısı olan depremin anlık büyüklüğünün 6,5 olduğu belirtildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de 28 kilometre derinlikte meydana gelen depremin tsunamiye yol açmasının beklenmediğini açıkladı. Acil durum yetkilileri, depremde can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.