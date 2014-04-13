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Dünya

Şili’de, orman yangını yüzünden binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

Şili'de çıkan orman yangınında iki kişi öldü, 500'den fazla ev kül oldu

13 Nisan 2014 23:26

Şili'nin liman kenti Valparaiso’da çıkan ve Büyük Okyanus'tan esen rüzgarlarla büyüyen orman yangını nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet tahliye operasyonu için orduyu görevlendirdi ve başkent Santiago'nun 110 kilometre batısındaki kenti felaket bölgesi ilan etti. Kentte birçok kişinin duman nedeniyle solunum sorunları yaşadığı belirtildi.

Yangın sonrasında Valparaiso'nun büyük bir bölümü elektriksiz kaldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllüler, liman bölgesinde iki yaşlı kişinin kömürleşmiş cesetlerini buldu.

Belediye Başkanı Jorge Castro, Şili televizyonuna, yangın nedeniyle evlerine terk etmek zorunda kalan kişiler için barınaklar oluşturduğunu söyledi.
 

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