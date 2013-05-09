Şili'de öğrenciler yine sokaklara döküldü

Şili'nin başkenti Santiago'da binlerce öğrenci, okul harçlarının kaldırılması için bir kez daha sokaklara döküldü. Bazı gruplar ile polis arasında çatışma çıktı, ancak yaralanan olmadığı belirtiliyor.

Şili’nin başkenti Santiago'da binlerce öğrenci, okul harçlarının kaldırılması için bir kez daha sokaklara döküldü.

Öğrenciler, ellerindeki bayraklar ve sloganlarla sokaklarda dans etti.

Bazı gruplar ile polis arasında arbede çıktığı ancak yaralanan olmadığı belirtildi.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi ve Latin Amerika'nın en güçlü ekonomilerinden Şili'de öğrenciler, zengin kaynaklardan elde edilen gelirin eğitim başta olmak üzere halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılması gerektiğini savunuyor.

Okul harçlarının, çoğu ailenin karşılayamayacağı kadar yüksek olduğunu ileri süren öğrenciler, 2011'de aylarca süren protesto gösterileri düzenlemişti. Öğrencilerin, eylemlerine 2012'de de devam etmesi üzerine Devlet Başkanı Sebastian Pinera, eğitim sistemine ek kaynak sağlanması için vergi reformu yapmış ancak sorunlar yine de çözülememişti.