-ŞİLİ'DE MADENCİLERİN BUGÜN KURTARILMASI BEKLENİYOR SAN JOSE MINE (A.A) - 12.10.2010 - Şili Madencilik Bakanı Laurence Golborne, Şili'de yerin 622 metre altında iki ayı aşkın süredir mahsur kalan 33 madenciden ilkinin bugün geç saatlerde kurtarılmasının beklendiğini bildirdi. Bakan Golborne düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin ilk madencinin gece yarısından önce kurtarılmasını umduğunu ifade etti. 33 madenciyi kurtarma operasyonunun planlanandan önce başlayacağı bildirildi. Madencilerin kurtarılması için yapılan çalışmaları yakından izleyen, eski bir madenci olan Milletvekili Carlos Vilches, operasyonun çok büyük ihtimalle yerel saatle 20.00'da (TSİ 02.00) başlayacağını belirtti. Vilches, gerekli hazırlıkların önceden tamamlandığını, o nedenle operasyonun öne alındığını söyledi.