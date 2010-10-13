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Dünya

ŞİLİ'DE İKİNCİ MADENCİ DE ÇIKARILDI SAN JOSE MINE (A.A)

13 Ekim 2010 11:00

-ŞİLİ'DE İKİNCİ MADENCİ DE ÇIKARILDI SAN JOSE MINE (A.A) - 13.10.2010 - Şili'de yerin 622 metre altında iki ayı aşkın süredir mahsur kalan 33 madenciden ikincisi de günyüzüne çıkarıldı. 31 yaşındaki Florencio Avalos'dan bir saat sonra Mario Sepulveda Espina (39) da çelik kurtarma kapsülüyle sorunsuz bir şekilde gün ışığına kavuştu. Madenden çıkarılması yaklaşık 15 dakika süren Espina, ilk olarak eşi Katty Valdivia'ya sarıldı. Mutluluğu yüzünden okunan Espina, "Şili çok yaşa" diye bağırarak, duygularını kendisini bekleyenlerle paylaştı ve "yeraltındaki evinden" getirdiği kayaları, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Madencilik Bakanı Laurence Golborne ve kurtarma görevlilerine dağıttı. Bu arada üçüncü madenci de yeryüzüne çekilmek üzere çelik kapsüle bindirildi. 

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