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Dünya
Deutsche Welle

Şili’de bombalı saldırı

Şili’nin başkenti Santiago’da bir metro istasyonuna konan bombanın patlaması sonucunda en az 14 kişi yaralandı.

09 Eylül 2014 13:05


Radio Cooperativa savcılıktan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, bombanın askeri okul yakınlarındaki metro istasyonunda bir çöp sepetine konduğunu duyurdu. Bombanın bir yangın söndürücünün içine kamufle edildiği belirtiliyor. Bombanın kimler tarafından ne amaçla konduğu belirsizliğini koruyor. Saldırıda en az 14 kişi yaralanırken, metrodaki bir temizlik işçisinin bir parmağını kaybettiği belirtiliyor.

Yaralıları Las Condes'teki hastanede ziyaret eden Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet olayı “iğrenç bir saldırı” olarak niteledi. Bachelet saldırıyı değerlendirmek üzere İçişleri Bakanı Rodrigo Penailillo ile bir araya geldi. Hükümet sözcüsü Alvaro Elizalde de bombalı saldırının “terörist bir eylemin tüm özelliklerini taşıdığını” söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SantiagoCooperativaLas CondesDevlet Başkanı Michelle BacheletBakanı Rodrigo PenaililloAlvaro ElizaldeWelle Türkçe AFP DPA EC/HS

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