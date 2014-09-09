Şili’de bombalı saldırı



Radio Cooperativa savcılıktan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, bombanın askeri okul yakınlarındaki metro istasyonunda bir çöp sepetine konduğunu duyurdu. Bombanın bir yangın söndürücünün içine kamufle edildiği belirtiliyor. Bombanın kimler tarafından ne amaçla konduğu belirsizliğini koruyor. Saldırıda en az 14 kişi yaralanırken, metrodaki bir temizlik işçisinin bir parmağını kaybettiği belirtiliyor.

Yaralıları Las Condes'teki hastanede ziyaret eden Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet olayı “iğrenç bir saldırı” olarak niteledi. Bachelet saldırıyı değerlendirmek üzere İçişleri Bakanı Rodrigo Penailillo ile bir araya geldi. Hükümet sözcüsü Alvaro Elizalde de bombalı saldırının “terörist bir eylemin tüm özelliklerini taşıdığını” söyledi.