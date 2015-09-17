Şili'de 8,3 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 8, 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Pasifik'te oluşan tsunami dalgası Şili sahilleri ulaştı. Kokimbo kentini 4,5 metrelik dalgaların vurduğu belirtilirken, önceden uyarılan halk panik içinde yüksek kesimlere akın etti.

NTV'de yer alan habere göre, depremin ardından Şili, Ekvador, Peru ve Hawai'yi tsunami dalgalarının vurabileceği uyarısı yapıldı.

Fransız Polinezyası, Japonya, Yeni Zelanda, Fiji, Vanuatu, Solomon Adaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti için de uyarı yapıldı.

Şili hükümeti, halktan kıyı bölgelerini terk etmesini isterken, dört buçuk metre yüksekliğindeki tsunami dalgası da Şili kıyılarına ulaştı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, sokakların suyla kaplandığı görüldü.

Şili'de depremin merkez üssüne en yakın yerleşim biriminde bazı evlerin hasar gördüğü ve 3 kişinin öldüğü açıklandı. Başkent Santigo'da halk, panik içinde sokağa çıktı.

8, 3 büyüklüğündeki depremin ardından Şili'de 6,4 ve 6,2 büyüklüğündeki iki artçı sarsıntı da meydana geldi.