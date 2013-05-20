Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Puerto Quellon kentine yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta denizde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı. Depremden sonra tsunami alarmı verilmedi.

Şili'de 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 551 kişi hayatını kaybetmiş, 220 bin ev yıkılmıştı. 'Çok şiddetli' olan bu deprem, Dünya'nın eksenini etkileyerek, 24 saatten oluşan bir günün 1,26 milisaniye kısalmasına neden olmuştu.

Dünya'da kaydedilen en şiddetli deprem de 1960'da Şili'de meydana gelmişti. 9,5 büyüklüğündeki depremde, 5 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.