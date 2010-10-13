-ŞİLİ'DE 17 MADENCİ KURTARILDI SANTIAGO (A.A) - 13.10.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında 2 aydan fazladır mahsur bulunan madencileri kurtarma operasyonu sürüyor. Moral durumları kötü madencilere öncelik veren kurtarma ekipleri, şimdiye kadar 17 madenciyi kurtardı. San Jose'deki madenden şimdiye dek kurtarılan madenciler ve bazı detaylar şöyle: 1. 00:04 - Florencio Avalos, 31, madencilerin ikinci sorumlusu, en iyi durumda olduğu için ilk kurtarıldı. 2. 01:10 - Mario Sepulveda Espina, 40, yeraltından yukarıya gönderilen görüntülerde sempatik kişiliğiyle Şilileri büyülemişti. 3. 02:08 - Juan Illanes, 52, mahsur kalınca arkadaşlarının disiplinli ve organize olmalarını sağlayan eski bir evli asker. 4. 03:09 - Carlos Mamani, 24, maden çökmeden 5 gün önce işe başlayan tek Bolivyalı. Ülkesinde iş bulamadığı için Şili'ye göç eden ve 11 kardeşi bulunan madenciye Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ev ve iş sözü verdi. 5. 04:10 - Jimmy Sanchez, 19, mahsur madencilerin en genci ve birkaç aylık bebeğin babası. 6. 05:34 - Osman Isidro Araya, 30, üç çocuk babası maden işçisi, ağustos sonunda burada çalışmayı riski yüzünden bırakmayı planlıyordu. 7. 06:21 - Jose Ojeda, 47, Dul, çocuksuz ve diyabet hastası. İki yeğeni yukarda onu bekliyordu. 8. 07:02 - Claudio Yanez, 34, aşağıya sigara gönderilmesini isteyen sondaj operatörü, bunun yerine gönderilen nikotin bandından nefret ettiğini söylemişti. 9. 07:59 - Mario Gomez, 63, madencilerin en yaşlısı ve aynı zamanda en deneyimlisi, 12 yaşından beri bu işi yapıyor. 10. 08:52 - Alex Vega, 31, iki çocuk babası madenci, ailesinin yanından ayrılmak ve bir ev satın almak için para biriktiriyordu. Babası kurtarma çalışmalarına katılırken, yetkililerin madencilerin yakınlarının tehlikeli olması sebebiyle bu çalışmalara katılmalarını yasaklamaları sebebiyle sahte isim kullanmıştı. 11. 09:31 - Jorge Galleguillos, 55, daha önce geçirdiği iki maden kazasını yaralı atlattı. 13 erkek kardeşi ve yüksek tansiyon hastası olduğu için ilaç tedavisini ihtiyaç duyuyor. Yetkililer, üniversite öğrencisi oğluna yardım sözü verdi. 12. 10:11 - Edison Pena, 34, moral durumu en kötü olan madenci ve evli. Kurtarma ekiplerinden aşağıya bir güneş resmi göndermelerini isteyen Elvis Presley hayranı madenci, aşağıda egzersiz için her gün koşmaya çalışıyordu. 13. 10:54 - Carlos Barrios, 27, 5 yaşında oğlu olan maden işçisi eşinden ayrı yaşıyor. 14. 11:30 - Victor Zamora, 34, otomobil tamirciliği ve işçilik yapan madenci 5 yıldır madende çalışıyor. Hamile eşine şiirler gönderen ve yeraltında diş ağrısı çeken Zamora'nın 4 yaşında oğlu bulunuyor. 15. 12:07 - Victor Segovia, 48, aşağıda günlük tutan Segovia, yeraltına daha fazla kalem ve kağıt gönderilmesini istemişti. 5 çocuk babası elektrik tamircisi madenci gitar da çalıyor. 16. 12:49 - Daniel Herrera, 37, kamyon ve taksi şoförlüğü yapan bekar madencinin annesi ve kız kardeşi yukarda kurtarılmasını bekledi. 17. 13:38 - Omar Reygadas, 56, aşağıda düzenli bir yaşam sürülmesi için yardımcı olan Reygadas başka maden kazalarından da kurtulmuştu. 6 çocuk, 14 torun ve 4 torun çocuğu bulunan dul Reygadas'ın son torun çocuğu yeraltındayken dünyaya geldi. Ailesi, 30 yıllık madencilik yaşamında üçüncü kez maden kazasından kurtulan Reygadas için madenciliğin bir tutku olduğunu ve bundan vazgeçeceğini sanmadıklarını söylüyor.