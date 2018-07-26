Şili'de 100 bini aşkın kadın 'kürtaj hakkı' için yürüdü

Şili'de 100 bini aşkın kadın, hükümetin yasal ve güvenilir kürtajın önüne engel koymasının ardından muhalefetin 'kürtaj yasa tasarısı' teklifine destek vermek ülkenin birçok kentinde protesto yürüyüşü düzenledi. Çarşamba günü düzenlenen yürüyüşte kadınlar “Zengin öder, yoksul kanar” ve “Üç neden yeterli değil” sloganları attı.

Telesur'un haberine göre, kadınlar, muhalif Guido Girardi’nin sunduğu kürtaj yasa tasarısına destek vermek için sokağa çıktı. Başkent Santiago başta olmak üzere birçok kentte sokağan çıkan 100 bini aşkın kadından bazılarının, Arjantin’de kürtaj hakkı için protestolarda bulunan kadınların giydiği yeşil bandanayı taşıdığı belirtildi. Yasa tasarısını sunarken Girardi, "Şili’de bir tartışma, diyalog, demokratik bir süreç ve otonomi ile hakların korunması için alan yaratmayı arzuladığını" belirtti.

Kürtaja yalnızca üç durumda izin var

Şili’de geçtiğimiz yıla kadar kürtaj hakkı yasal olarak tanınmamıştı. İki yıl süren müzakerelerin ardından geçtiğimiz yılın Ağustos ayında üç durumda kürtaj yapılabileceğine ilişkin bir yasa yürürlülüğe girmişti. Yasaya göre kürtaja, yalnızca hamilenin yaşamı risk altındaysa, gebelik cinsel saldırının sonucu yaşanmışsa veya fetüs rahim dışında hayatta kalamayacaksa izin veriliyor.

'Vicdani Ret'le gelen engelleme

Ancak muhafazakar Sebastian Piñera’nın devlet başkanlığı görevine gelmesiyle hükümet, uzun mücadelelerle kazanılan haklar konusunda geri adım atmış, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada özel kliniklerin ‘vicdani ret’ nedeniyle kürtaj yapmayı reddedebileceği duyurulmuştu.