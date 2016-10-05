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Dünya

Şili hava kirliliğini azaltmak için 1 milyar dolar harcayacak

Şili'nin açıkladığı 10 yıllık plan sera gazı salınımı yüzde 60 azaltmayı hedefliyor

05 Ekim 2016 23:19

Şili Çevre Bakanı Pablo Badenier ve Santiago Belediye Başkanı Claudio Orrego ülkenin başkentinde ciddi bir risk oluşturan hava kirliliğine karşı 10 yıllık önlem planını açıkladı. 

Santiago'nun Latin Amerika'nın hava kirliliği en yüksek kentlerinden biri olduğu bilinirken, kirliliğin azaltılması için 1 milyar dolar harcanacağı açıklandı.

teleSUR'un haberine göre Şili Çevre Bakanı Pablo Badenier ve Santiago Belediye Başkanı Claudio Orrego tarafından duyurulan planla, kirlilik yaratan 13 bin kaynağa sınırlama getirilecek ve sera gazı salınımı yüzde 60 azaltılacak.

"Santiago Nefes Alıyor" isimli planın, 2017 Mayıs'ında başlayacağı belirtildi.

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