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Dünya

Şili, Allende dosyasını kapattı SANTİAGO (A.A)

30 Aralık 2011 02:02

-Şili, Allende dosyasını kapattı SANTİAGO (A.A) - 29.12.2011 - Şilili yargıç, intihar ettiğinin kesinleşmesinden sonra eski Devlet Başkanı Salvador Allende'nin dosyasını kapattı. Yargıç Mario Carroza tarafından toplanan uluslararası uzmanlardan oluşan heyet, Allende'nin, 1973 Şili darbesi sırasında bakanlık sarayında kendisini savunurken, bir kaleşnikof tüfekle hayatına son verdiğine karar kıldı. Carroza, Allende'nin bir asker ya da koruma tarafından vurularak öldürüldüğü, ya da eski devlet başkanıyla ilgili diğer söylentilerin yanlış olduğunu belirtti. Allende, Şili'de General Augusto Pinochet'in iktidarı ele geçirmesiyle birlikte ölen ya da kaybolan 726 kişi arasındaydı. Latin Amerika solunun efsane ismi Allende'nin mezarı, intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini öğrenmek için başlatılan soruşturma kapsamında mayıs ayında açılmıştı. Şili'de 1970'te seçilen ilk Marksist olan Allende, General Augusto Pinochet'nin başında bulunduğu darbe sırasında başkent Santiago'daki başkanlık sarayı ordu tarafından bombalanırken bir kurşunla ölmüştü. 

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