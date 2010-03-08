Şili 8.8 nasıl atlattı?

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Az katlı binalar





Yabancı yardım bile istemediler

Elazığ'da 6,0 büyüklüğündeki depremde 50'den fazla kişinin ölmesi, akıllara önceki hafta meydana gelen Şili depremini getirdi.Şili, geçen hafta 8,8 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı. Ancak depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 700'ün biraz üstündeydi. Depremin büyüklüğü göz önüne alındığında, ölü sayısının bu kadar düşük kalmasında, Şili'nin depreme hazırlıklı olmadı büyük rol oynamıştı.Dünyanın en yoğun sismik faaliyetlerinin yaşandığı hat üzerinde bulunan Şili, daha önce yaşadığı tecrübelerden ders çıkararak, sağlam yapılaşma ve dayanıklı bir altyapı sistemi kurmuştu.Güney Amerika'nın en zengin ülkelerinden olan Şili, ateş çemberi denen dünyanın en yoğun sismik faaliyetlerinin yaşandığı hat üzerinde bulunuyor. Ülke 22 Mayıs 1960'da, 9,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 1655 kişi ölmüş, 2 milyon kişi evsiz kalmıştıBu deneyimden ders çıkaran Şili, daha az katlı, sismik dalgalarla hareket eden esnek zeminli binalar inşa etti.Düşük gelirliler için de yine depreme dayanıklı evler yapıldı ve güçlü bir alt yapı kuruldu.Nitekim 8.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yan yattı, kolonları çatladı, kullanılamaz hale geldi. Ancak çok az bina yerle bir oldu.Şili felakete karşı eğitimli ve organize olmayı da öğrendi. Halk ve kurtarma ekipleri, depremde nasıl davranılacağı konusunda bilinçlendirilmişti. Bu nedenle yabancı ekiplerden yardım bile istenmedi.Uzmanlar, deprem kuşağında yer alan ülkelerin Şili'yi model alması gerektiğini söylüyor.