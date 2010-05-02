Şili 5.9'la sallandı

T24 - Şili'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, bugün (2 Mayıs 2010) sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssünün Şili'nin başkenti Santiago'nun 145 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.





Ülkenin Acil Durum Kurumu, depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.





Şubat ayında Concepcion kentinde meydana gelen ve yaklaşık 500 kişinin ölümüne neden olan 8.8 büyüklüğünde depremin ardından ülke sık sık sallanıyor. Onbinlerce kişi hala çadırlarda ya da geçici ahşap barakalarda yaşıyor.

