T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şili 5.9'la sallandı

Şili'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - Şili'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, bugün (2 Mayıs 2010) sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssünün Şili'nin başkenti Santiago'nun 145 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
 

Ülkenin Acil Durum Kurumu, depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.


Şubat ayında Concepcion kentinde meydana gelen ve yaklaşık 500 kişinin ölümüne neden olan 8.8 büyüklüğünde depremin ardından ülke sık sık sallanıyor. Onbinlerce kişi hala çadırlarda ya da geçici ahşap barakalarda yaşıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24