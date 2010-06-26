Şili 2. tura çıktı, başkent Santiago karıştı!

T24 - Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Şili'nin İspanya'ya 2-1 yenilmesine rağmen 2. tura yükselmesinin ardından düzenlene kutlamalarda çıkan olaylarda 5 kişi bıçaklanırken, 2 polis de çıkan olaylara müdahele ederken yaralandı.



Şili'de Dünya Kupası'nda Milli Takımın 2. tura yükselmesinin ardından, kutlamalarda çıkan olaylarda 7 kişi yaralandı, 140 kişi gözaltına alındı.



Şili'nin dün H Grubu'nda İspanya'ya 2-1 yenilmesine rağmen 2. tura çıktığı maçı başkent Santiago'daki İtalya Meydanı'nda binlerce kişi izledi.



Maçtan sonra kutlamalar başladı ve meydanın trafiğe açılması gereken saatte çevrede kavgalar çıktı. 1400 kişilik polis gücü, olaylara müdahale etmek zorunda kaldı.



Taraftarlar arasındaki kavgalarda 5 kişi bıçakla yaralandı. 2 polisin de meydanın boşaltılması sırasında yaralandığı bildirildi. Olaylarda 140 kişi de gözaltına alındı.



Şili'nin 16 Haziran'da grupta Honduras'ı 1-0 yendiği maçtan sonra 81 kişi, 21 Haziran'da İsviçre'yi 1-0 yendiği maçtan sonra da 135 kişi gözaltına alınmıştı.





