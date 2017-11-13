Şilespor U16 takımı rekor peşinde

İSTANBUL,(DHA) -

Amatör Lig ekiplerinden Şilespor U16 takımı namağlup şampiyonluğa ilerliyor.

8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Şilespor U16 takımı, liderlik koltuğunda bulunuyor. 8 karşılaşmada 48 gol atıp 2 gol yiyen Şilespor, namağlup unvanını kaybetmek istemiyor. Şile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zamanda Şilespor Alt Yapı Sorumlusu olan Tanju Altınay, \"Şampiyonluğa adım adım yaklaşıyoruz\" dedi.

Takım kaptanı Alper Güler ise \"En büyük hedefim Avrupa rekoru kırıp namağlup şampiyon olmak. En büyük hayalim ise örnek aldığım futbolcu Alper Potuk gibi Fenerbahçe\'de futbol oynamak\" ifadelerini kullandı.

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