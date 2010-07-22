T24- İstanbul'un tatil ilçesi Şile'de hortum paniği yaşandı. Deniz suyunu yukarıya çekerek kıyıya doğru ilerleyen hortum Şilelileri korkuttu.



Önceki gün sabah saatlerinde aniden beliren dev hortum Şilelileri korkuttu.





CNNTÜRK'te yer alan habere göre, deniz suyunu yukarıya doğru çeken hortum, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hortum etkisini sürdürürken bir geminin birkaç yüz metre ötesinden geçişi de görüntülerde yer alıyor.

Dev hortum etkisini yaklaşık yarım saat sürdürüyor. Kıyıya doğru yönelen hortum Şileliler arasında paniğe neden oldu.

Ancak bu inanılmaz doğa olayı kıyıya ulaşmadan sona erdi.