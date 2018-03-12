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Şile'de hafriyat kamyoncularından eylem : Yolu trafiğe kapattılar

Nurcan KIRCALI - İSTANBUL (DHA) - ŞİLE'de hafriyat kamyonu şoförleri eylem yaptı

12 Mart 2018 20:17

Nurcan KIRCALI - İSTANBUL (DHA) - ŞİLE\'de hafriyat kamyonu şoförleri eylem yaptı. Döküm alanlarının yetersiz olduğunu ve uzun süre sırada beklemek zorunda kaldıklarını söyleyen kamyoncular yolu trafiğe kapattı. 
Şile Kömürcü Oda mevkiinde saat 15.00 sıralarında toplanan çok sayıda hafriyat kamyonu şoförü eylem yaptı Döküm alanlarının yetersiz olduğunu ve mevcut hafriyat döküm alanlarına giriş yapmak için uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını söyleyen şoförler yolu trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle jandarma ekipleri olay yerine geldi. Eylemin uzaması üzerine kamyon şoförleri zaman zaman kendi aralarında tartıştı. Jandarmanın uyarıları üzerine kamyoncular eylemlerine yaklaşık 1 saat sonra son verdi.
Eylem nedeniyle Şile İstanbul otoyolunda trafik durdu.

(FOTOĞRAFLI)

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