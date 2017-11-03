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Şile'de açıklarında batan gemi mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE açıklarında batan gemi mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti

03 Kasım 2017 02:07

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE açıklarında batan gemi mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına ara verdi.
Şile bölgesindeki kıyılarda Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin denizden ve karadan arama-kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde ekiplerin çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi.

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