Şile'de 3 öğrencinin öldüğü kazadaki TIR şoförü tutuklandı

Şile Otobanı Çekmeköy Taşdelen Mevkii’nde meydana gelen ve 3 üniversite öğrencisinin yaşamını yitirdiği kazada, öğrencilerin çarptığı TIR’ın şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen cumartesi günü meydana gelen kazada, park halindeki TIR’a arkadan çarptığı iddia edilen lüks aracın içindeki 4 üniversite öğrencisinden araç sürücüsü Oğulcan Satılmış (22), Berkay Orcan (20) ve Berra Özel (20) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Berca Bezzaz (20) ise ağır yaralı olarak Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Arzu Kaya’nın haberine göre, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, TIR şoförü dün akşam saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan şoför, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. TIR şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada iki arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden üniversiteli Oğulcan Satılmış (22) son yolculuğuna uğurlandı.

Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde cumartesi gecesi meydana gelen kazada, park halindeki TIR’a çarpan otomobilde bulunan üniversite öğrencileri Berkay Orcan (20), Oğulcan Satılmış (22) ve Berra Özel (20) hayatını kaybetmiş, Berca Bezzaz (20) ise yaralanmıştı. Oğulcan Satılmış’ın cenazesi, ailesi Fransa’da olduğu için Adli Tıp Kurumu’ndan bugün alındı. Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi olan Oğulcan Satılmış için Çekmeköy’deki Taşlıca Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, baba Mehmet Satılmış ve anne Esin Satılmış taziyeleri kabul etti. Oğulcan’ın kız kardeşi Ceren Satılmış, cenaze namazı kılınırken, ön safta yer aldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi, Yeni Çekmeköy Mezarlığı’na defnedildi.