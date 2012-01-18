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Politika

Şile Uludağ gibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile, Beykoz ve Ümraniye için şiddetli kar uyarısı yaptı.

18 Ocak 2012 02:00

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile, Beykoz ve Ümraniye için şiddetli kar uyarısı yaptı. Şile, Uludağ gibi bir görünüme büründü. 

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:  

Şile Uludağ gibi"İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, bu gece saatlerine kadar Şile, Beykoz ve Ümraniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"



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