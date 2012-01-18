Şile Uludağ gibi

T24

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:"İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, bu gece saatlerine kadar Şile, Beykoz ve Ümraniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"