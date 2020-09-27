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Yaşam

Şile'de festival yapılan kamp alanı kapatıldı, ceza yağdı!

"İş yeri mühürlenerek kapatılmıştır"

27 Eylül 2020 18:22

İstanbul Şile'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine aldırmadan kamp kurarak festival düzenleyen yaklaşık 150 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 110 bin lira idari para cezası kesilirken, iş yeri de mühürlenerek kapatıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde onlar kişinin maskesiz ve sosyal mesafesiz dans ettiği görülmüştü.

"İş yeri mühürlenerek kapatılmıştır"

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