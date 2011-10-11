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Şile Belediyesinden hırsızlık İSTANBUL (A.A)

11 Ekim 2011 20:37

-Şile Belediyesinden hırsızlık İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - Şile Belediyesi binasından para ve evrak kasası çalındı. Alınan bilgiye göre, belediye çalışanları pazartesi sabahı işe geldiklerinde, vezne bölümünde bulunan yaklaşık 225 kilogramlık kasanın yerinde olmadığını fark etti.  Olayın polise bildirilmesinin ardından, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri belediye binasında incelemelerde bulundu. Kasanın, binanın arka bölümünde bulunan bir pencereden girilerek çalınmış olabileceği olasılığı üzerinde durulurken, kasanın içerisinde balık pazarı esnafından toplanan bir miktar para ile belediyeye ait evrakların bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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