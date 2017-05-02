Sıla’ya hakaret eden Davut Güloğlu’na hapis cezası

Davut Güloğlu’na sanatçı Sıla’ya için söylediği “S… olsun gitsin” sözleri için 14 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hapis cezasını para cezasına çevirerek Güloğlu’na 8 Bin 500 TL para cezası verdi.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı’da yapılan “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” için "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" diyen sanatçı Sıla’ya Davut Güloğlu bir televizyon programında hakaret etmiş ve “S... olsun gitsin" demişti.

Güloğlu’nun bu sözlerinin ardından Sıla şikâyetçi olmuş ve Güloğlu hakkında “basın yoluyla hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Davut Güloğlu’na, “Basın yoluyla hakaret” suçundan 14 ay hapis cezası verdi. Bu cezayı da para cezasına çeviren mahkeme, Güloğlu’na 8 Bin 500 TL para cezasına hükmetti.

Cezada ertelemeye gitmeyen mahkeme Güloğlu’nun parayı 12 taksitle ödemesine karar verdi.