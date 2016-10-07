Sıla'nın şikayetçi olduğu Davut Güloğlu ifade verdi

Şarkıcı Sıla'nın, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu Davut Güloğlu, savcıya 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Hürriyet'in haberine göre, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtilen Güloğlu'nun sözlerinin doğru olduğu ancak hakaret etmediğini söylediği öğrenildi. Sözlerinin medya da bu şekilde duyurulduğunu söyleyen Güloğlu'nun, "Özellikle belirtmek isterim ki, bu sözlerimi kendiüzerine aldıysa bu konuda yapabilecek bir şeyim yok" dediği belirtildi.

Güloğlu'nun ifadesinde, "Yenikapı mitinginde bir gazeteci bana Sıla'nın demokrasi mitingine şov dediğini ve katılmayacağını sordu. Ben de bu açıklama ile ilgili eleştirimi yaptım. Vatanını sevip hizmet edenlerin burada olduğunu aksi düşünenlerin ise istedikleri yere gidebileceklerini söyledim. Devamında, kısa bir duraklamadan sonra 'Vatanına hizmet etmeyen... olsun gitsin" dedim. Ancak bunu vatan hainlerine karşı söyledim. O son cümle doğrudan şikayetçiyi kastederek söylediğim bir cümle değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştuğu öğrenildi.

Savcıya verdiği ifadenin ardından adliye önünde habercilere açıklama yapan Güloğlu, sözünün arkasında olduğunu belirterek, "Demokrasi nöbetinde sadece biz sanatçılar yoktu. Halk da vardı. 3 partinin lideri de oradaydı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makamının başındaki sayın Cumhurbaşkanımız vardı. Ve öyle bir topluluğa şovmen denmesine karşı verdiğim tepkinin arkasındayım" dedi.

Sarf ettiği sözleri Sıla'nın üzerine almasına üzüldüğünü belirten Güloğlu, "Ben zaten orada söyleyeceğimi söylüyorum. Son olarak söylediğim vatanına hizmet etmeyen '...' kelimesini de küfür olarak söylemedim. Defolsun gitsin anlamında söyledim" dedi.

Güloğlu, ayrıca o sözü Sıla Gençoğlu'na değil genele söylediğini ifade etti. Güloğlu, "Sıla, 'Oraya şov amaçlı giden bir kaç sanatçıya yönelik bu lafları söyledim' deseydi. Ben de katılırdım ona. Ama öyle demedi. Şimdi öyle diyor" diye konuştu.

[Sıla Gençoğlu'ndan Davut Güloğlu hakkında suç duyurusu] Sıla Gençoğlu'ndan Davut Güloğlu hakkında suç duyurusu

"Sıla'dan şikâyetçi olacağız"

Güloğlu'nun avukatı Emrullah Gözcü de söz konusu sinkaflı kelimenin Sıla'ya yönelik söylenmediğini, vatanına milletine hizmet etmeyenlere yönelik, 'defolsun gitsinler' anlamında söylendiğini ileri sürerek, "Biz de orada millet için şehitler için toplanan 15 Temmuz'u yaşayan insanlara şov diyen, şovmen diyen bu kişi hakkında şikayet hakkımızı kullanacağız" diye konuştu.

Güloğlu ayrıca, basında kendisi hakkında, 'kadın dövücü' diyen bazı gazeteciler ilesosyal medya hesaplarından hakaret ve küfür edenler hakkında da şikayette bulunacağını sözlerine ekledi.