Sıla'nın Bodrum'daki konseri de iptal edildi

Demokrasi ve Şehitler Mitingi hakkında yaptığı “Darbeye karşıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmak istemiyorum” açıklaması sonrası birçok konseri iptal edilen Sıla’ya bir kötü haber de Bodrum’dan geldi. Sıla'nın 3 Eylül’deki konseri müzede çalışma olacağı gerekçesiyle iptal edildi.

İstanbul, Bursa, Kayseri ve Ankara’daki konserleri iptal edilen Sıla, yeni albümünün ilk konserini 3 Eylül’de Bodrum Antik Tiyatro’da vermeyi planlayordu.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre, yetkililer, müzede başlatılacak yenileme çalışmaları nedeniyle o tarihte antik tiyatroda konser verilemeyeceğini bildirdi. Sıla’nın menajeri Serkan Güney de iptal haberini doğrulayarak şunları söyledi:

“Durum pazartesi netleşecek deniyor ama iptal kararı yazılı olarak tarafımıza iletildi.”