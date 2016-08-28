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Sıla'nın Bodrum'daki konseri de iptal edildi

Yenikapı mitingine katılmayan Sıla'nın İstanbul, Bursa, Kayseri ve Ankara’daki konserleri iptal edilmişti

28 Ağustos 2016 11:47

Demokrasi ve Şehitler Mitingi hakkında yaptığı “Darbeye karşıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmak istemiyorum” açıklaması sonrası birçok konseri iptal edilen Sıla’ya bir kötü haber de Bodrum’dan geldi. Sıla'nın 3 Eylül’deki konseri müzede çalışma olacağı gerekçesiyle iptal edildi.

İstanbul, Bursa, Kayseri ve Ankara’daki konserleri iptal edilen Sıla, yeni albümünün ilk konserini 3 Eylül’de Bodrum Antik Tiyatro’da vermeyi planlayordu. 

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre, yetkililer, müzede başlatılacak yenileme çalışmaları nedeniyle o tarihte antik tiyatroda konser verilemeyeceğini bildirdi. Sıla’nın menajeri Serkan Güney de iptal haberini doğrulayarak şunları söyledi:

“Durum pazartesi netleşecek deniyor ama iptal kararı yazılı olarak tarafımıza iletildi.” 

 

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