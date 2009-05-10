Silahta ithalat, kaçağı bitirdi

İthal silahların Türkiye'de serbest satışı, en çok 'hayalet tabanca' Glock'a yaradı



Sansasyonel eylemlerde kullanılması ve 'hayalet tabanca' olarak ta anılması nedeniyle bir zamanlar kaçak yollardan Türkiye'ye getirilerek satılan Glock marka silahlar Dünya gazetesinin haberine göre artık sanal mağazalarda yer alıyor.



Savunma Sanayii kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye, özellikle kuzey Irak'tan kaçak yollarla en çok giren silahların başında bulunan Glock tabancalarının ithal edilmeye başlanarak resmi satışına başlanması, kaçağın da bir yıl içinde bitmesine neden oldu.



Daha önce resmi yollarla ithalatı gerçekleştirilemeyen Glock, öncelikle resmi izin ve ithalatının sağlanması ve ruhsatlı olarak satışlarına başlanmasının ardından, şimdi de sanal mağazalara girdi.



Glock'un Türkiye'deki internet sitesinde, bu silaha ilişkin aksesuarlar, parçalar ile aynı firmanın logosunu taşıyan dağcılık ve avcılık ürünleri yer alıyor.



Resmi ithalat, kaçağı bitirdi



Bu arada, resmi ithalatı yapılan silah ve benzeri ürünlerde kaçakçılık neredeyse sona erdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrük İdaresine göre, resmi ithalatı yapılan silah ve benzeri ürünlerde kaçakçılık neredeyse sona ererken, önceki yıllara mukayese ile 2008 yılında Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve güvenlik güçlerinin ele geçirdiği, Glock başta olmak üzere tüm yabancı marka silahlarda büyük bir düşüş gözlendi.



2005 yılında, ele geçirilen yabancı menşeli tabancanın dörtte birini Glock oluştururken, bu oran 2006 ve 2007 yıllarında da değişmedi.



Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için uygulanan önlemler sonucunda, başta Glock olmak üzere bir çok silah ve benzeri ürün kayıt altına alındı.



Alınan önlemler çerçevesinde, en çok kaçak yollardan Türkiye'ye getirilen Glock tabancalarının kaçak girişinde, önceki yıllara göre yüzde 90 azalma gözlendi.



En son 2008 verilerine göre, toplamda 619 tabanca ele geçirilirken, bunların içinde kaçak Glock'un sayısı sadece 48 adet olarak tespit edildi.



Yetkililer, kaçak silahların sadece kamu güvenliği açısından sorun oluşturmadığını devletin, envanter ve ekonomideki kontrolünü de zayıflattığını vurguluyorlar.



Yetkililer, kaçak Glock tabancaların sayısındaki düşüşü, Makine Kimya ve Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) bu tabancaları 2008 yılında karaborsanın yarı fiyatına ruhsatlı olarak satmaya başlamasına bağlıyorlar.

