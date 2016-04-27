Çaldığı paraları bankanın üst katından saçan silahlı soyguncu ikna edildi

Kumkapı'da, elinde çifte silahla bir bankanın bulunduğu binanın çatı katındaki balkonuna çıkan bir kişi, bankadan çaldığı paraları havaya saçmaya başladı. Özel Harekat ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine "uzlaşmacı polis" çağrıldı. Soyguncu, uzun süren uğraşar sonucunda ikna edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ersan San’ın haberine göre, olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, babası bankaya yüklü miktarda borcu bulunan Semih Bulut adlı kişi, Kumkapı Çiftegelinler Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine pompalı tüfek ve tabancayla girerek kasadan bir miktar para aldı. Bu sırada, ihbar üzerine polis ekiplerinin geldiğini fark eden zanlı, aynı binanın çatı katı balkonuna çıktı. Semih Bulut, zaman zaman silahla havaya ateş açarak, elindeki deste deste paraları balkondan havaya saçtı.

İstanbul Kumkapı'da silahlı bir kişi elindeki paraları havaya saçıyor https://t.co/sxNiszsmn0 pic.twitter.com/kVdeUaMWbk — Onedio Gündem (@onediogundem) 27 Nisan 2016

Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine "uzlaşmacı polis" çağrıldı. Aynı dakikalarda Özel Harekat polisleri de bina çevresinde önlem aldı.

Uzlaşmacı polisin ikna çabaları halen devam ediyor. Zanlının zaman zaman elindeki para destelerini balkondan saçtığı dikkat çekti.