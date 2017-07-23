Silahlı saldırıya uğrayan motoksiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 3 gün önce motosiklet üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 37 yaşındaki Mehmet Sait İhlal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçen perşembe günü Şehitlik Mahallesi İpekyol Bulvarı’nda plakasız motosikletiyle evine giden Mehmet Sait İhlal, bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Sırtına isabet eden 3 kurşunla götürüldüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatta alınan ve ardından yoğum bakım servisine alınan İhlal, bu sabah yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İhlal’in cesedi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Polis, olay yerinde kimliği bulunan ve İhlal’in ölümüne karıştığı iddia edilen İbrahim Ç.’yi gözaltına aldı. (DHA)