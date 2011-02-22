-SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN SENDİKACI ÖLDÜ ADANA (A.A) - 22.02.2011 - Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Hüseyin Ulukan, tedavi altına alındığı hastanede öldü. Dün, sendika binasındaki makam odasında silahlı saldırıya uğrayan Ulukan, tedavi altına alındığı Adana Numune Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, olayın ardından kaçan ve İncirlik Mahallesi'nde bulunan İncirlik Hava Üssü'ndeki yabancı askeri iş yerine hizmet veren taşeron firmada çalışırken işten çıkartıldığı öğrenilen zanlılardan İbrahim K'nin yakalandığı, Mustafa K'nin de arandığı bildirildi. Dün makam odasına gelen iki kişiden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücuduna iki kurşunun isabet eden Ulukan, ağır yaralanmış ve Adana Numune Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.